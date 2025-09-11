Torneo internazionale di Settimo Torinese: al via la quarta edizione

Dal 19 settembre al 21 settembre 2025 è in programma la quarta edizione del Torneo Internazionale di calcio a Settimo Torinese. Il Torneo si svolgerà presso il nuovo impianto sportivo G. Sattin di Via Torino, 85 e presso lo storico impianto di viale Piave 8, e vedrà scontrarsi le selezioni giovanili under 11 di diverse squadre italiane e internazionali. Le squadre partecipanti saranno 24: Milan (campione in carica), Torino e Gorica (alla quarta edizione), l’Ajax e la Juventus (terza partecipazione), Lazio, la Nazionale Ungherese, Street 2 Pro London, Brinje Grousuplje, Lucefarul e il Lugano (seconda partecipazione). Alla prima partecipazione: West Ham e Nottingham Forest, Sporting Lisbona, Nizza, Stiinta Bucarest, Rudar Breza, Derby, Arman, Radommlje, J Academy Malta, Pro Vercelli, i pulcini della Pro Eureka e il Chisola.