Dal 19 settembre al 21 settembre 2025 è in programma la quarta edizione del Torneo Internazionale di calcio a Settimo Torinese. Il Torneo si svolgerà presso il nuovo impianto sportivo G. Sattin di Via Torino, 85 e presso lo storico impianto di viale Piave 8, e vedrà scontrarsi le selezioni giovanili under 11 di diverse squadre italiane e internazionali. Le squadre partecipanti saranno 24: Milan (campione in carica), Torino e Gorica (alla quarta edizione), l’Ajax e la Juventus (terza partecipazione), Lazio, la Nazionale Ungherese, Street 2 Pro London, Brinje Grousuplje, Lucefarul e il Lugano (seconda partecipazione). Alla prima partecipazione: West Ham e Nottingham Forest, Sporting Lisbona, Nizza, Stiinta Bucarest, Rudar Breza, Derby, Arman, Radommlje, J Academy Malta, Pro Vercelli, i pulcini della Pro Eureka e il Chisola.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Torneo internazionale di Settimo Torinese: al via la quarta edizione
NEWS
Torneo internazionale di Settimo Torinese: al via la quarta edizione
Dal 19 settembre al 21 settembre 2025 è in programma la quarta edizione del Torneo Internazionale di calcio a Settimo Torinese
Sabato 20 settembre alle ore 19,00 le squadre verranno ufficialmente accolte in piazza del Comune al termine di una sfilata per le vie del centro cittadino alla presenza della sindaca Elena Piastra e del Presidente della Pro Eureka Marco Pollastrini, dei rappresentanti di enti, istituzioni, ordini professionali e associazioni partecipanti o patrocinanti il torneo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA