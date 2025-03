Toro, allenamento a porte aperte giovedì 20 marzo: test con l’Asti al Grande Torino

Il Torino sfrutta la sosta del campionato per mantenere alta l’intensità e concentrarsi al meglio in vista del finale di stagione. Giovedì 20 marzo, alle ore 15, i granata scenderanno in campo per un allenamento congiunto contro l’Asti, formazione attualmente in corsa nel girone A di Serie D. L’appuntamento è fissato allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà un’occasione per i tifosi, che potranno assistere alla sessione pomeridiana. I cancelli del settore Distinti apriranno alle 14.30, consentendo l’accesso libero a tutti coloro che vorranno seguire da vicino la squadra di Paolo Vanoli in questo momento di lavoro tra le pause della stagione ufficiale. Naturalmente, non sarà una squadra al completo quella che sfiderà l’Asti, vista l’assenza di diversi elementi della prima squadra impegnati nelle rispettive selezioni d'appartenenza.