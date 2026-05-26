Dopo dieci anni al timone, il Direttore passa il testimone per un nuovo percorso professionale
Dopo dieci anni al timone della redazione di Toro News, il Direttore Gianluca Sartori passa il testimone. Si tratta di un grande cambiamento per la nostra testata: dopo un decennio di guida editoriale, Gianluca ha scelto di lasciare la direzione per intraprendere un nuovo e importante percorso professionale.
La storia tra Sartori e Toro News affonda le radici nel 2013, quando Gianluca entra in redazione come giovane redattore. I suoi primi passi si concentrano sul racconto del settore giovanile del Torino, un terreno in cui dimostra da subito una dedizione rara e un'innata competenza calcistica. La scalata è naturale: nel 2016 assume ufficialmente la direzione della testata. In questo decennio, Sartori ha guidato il giornale con l'orgoglio e la dignità che la storia del Toro richiede.
Il valore della sua direzione si misura anche nell'eredità umana e professionale lasciata sul campo. Sotto la guida sono tanti i ragazzi che hanno appreso i fondamenti del giornalismo sportivo. Per Toro News è motivo di immenso orgoglio, oggi, veder fiorire quei talenti e vederli lavorare stabilmente nelle redazioni di importanti media calcistici italiani ed europei, cresciuti proprio sotto la sua ala protettrice.
La carriera giornalistica di Gianluca proseguirà ora con nuove sfide; lo attendono importanti impegni professionali. Tuttavia, l'amore per i colori granata e il legame profondo con i suoi lettori storici ci hanno spinto a chiedergli di non recidere del tutto il cordone ombelicale con il nostro giornale.
A partire dal prossimo campionato, infatti, Gianluca continuerà a collaborare con Toro News in una veste speciale ed esterna: sarà uno dei nostri opinionisti di punta. Le sue analisi tattiche ed i suoi commenti continueranno ad accompagnarci settimana dopo settimana durante il prossimo campionato
A Gianluca va il ringraziamento più profondo e sincero da parte dell’editore e di tutti i colleghi per questi tredici anni di totale dedizione, leadership e straordinaria professionalità. A lui tutta la redazione augura con immenso affetto il meglio per la sua nuova avventura professionale e i più grandi successi per il proseguimento della sua carriera.
Grazie di tutto, Direttore, e ad maiora. Ci rileggiamo in campionato!
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