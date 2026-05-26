Dopo dieci anni al timone della redazione di Toro News, il Direttore Gianluca Sartori passa il testimone. Si tratta di un grande cambiamento per la nostra testata: dopo un decennio di guida editoriale, Gianluca ha scelto di lasciare la direzione per intraprendere un nuovo e importante percorso professionale.

La storia tra Sartori e Toro News affonda le radici nel 2013, quando Gianluca entra in redazione come giovane redattore. I suoi primi passi si concentrano sul racconto del settore giovanile del Torino, un terreno in cui dimostra da subito una dedizione rara e un'innata competenza calcistica. La scalata è naturale: nel 2016 assume ufficialmente la direzione della testata. In questo decennio, Sartori ha guidato il giornale con l'orgoglio e la dignità che la storia del Toro richiede.

Il valore della sua direzione si misura anche nell'eredità umana e professionale lasciata sul campo. Sotto la guida sono tanti i ragazzi che hanno appreso i fondamenti del giornalismo sportivo. Per Toro News è motivo di immenso orgoglio, oggi, veder fiorire quei talenti e vederli lavorare stabilmente nelle redazioni di importanti media calcistici italiani ed europei, cresciuti proprio sotto la sua ala protettrice.

La carriera giornalistica di Gianluca proseguirà ora con nuove sfide; lo attendono importanti impegni professionali. Tuttavia, l'amore per i colori granata e il legame profondo con i suoi lettori storici ci hanno spinto a chiedergli di non recidere del tutto il cordone ombelicale con il nostro giornale.

A partire dal prossimo campionato, infatti, Gianluca continuerà a collaborare con Toro News in una veste speciale ed esterna: sarà uno dei nostri opinionisti di punta. Le sue analisi tattiche ed i suoi commenti continueranno ad accompagnarci settimana dopo settimana durante il prossimo campionato

A Gianluca va il ringraziamento più profondo e sincero da parte dell’editore e di tutti i colleghi per questi tredici anni di totale dedizione, leadership e straordinaria professionalità. A lui tutta la redazione augura con immenso affetto il meglio per la sua nuova avventura professionale e i più grandi successi per il proseguimento della sua carriera.

Grazie di tutto, Direttore, e ad maiora. Ci rileggiamo in campionato!