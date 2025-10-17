Totti: “Prima dell’addio alla Roma mi chiamò Mihajlovic al Toro”

L'ex giocatore della Roma Francesco Totti, in occasione del format Prime Sport condotto dall’ex compagno di nazionale Luca Toni, ha parlato della sua carriera in giallorosso e del suo passato da giocatore rivelando un'indiscrezione su un possibile trasferimento al Torino dopo aver lasciato la Roma e appendere per sempre gli scarpini al chiodo: "Oltre al Real Madrid ho ricevuto una maxi offerta in Mls negli Stati Uniti, e prima della partita d’addio mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare di vestire un’altra maglia, non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia”.