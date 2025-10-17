tor altre news Totti: “Prima dell’addio alla Roma mi chiamò Mihajlovic al Toro”

NEWS

Totti: “Prima dell’addio alla Roma mi chiamò Mihajlovic al Toro”

Totti: “Prima dell’addio alla Roma mi chiamò Mihajlovic al Toro” - immagine 1
L'ex giocatore giallorosso ha parlato di un suo possibile trasferimento in granata da calciatore
Eugenio Gammarino

L'ex giocatore della Roma Francesco Totti, in occasione del format Prime Sport condotto dall’ex compagno di nazionale Luca Toni, ha parlato della sua carriera in giallorosso e del suo passato da giocatore rivelando un'indiscrezione su un possibile trasferimento al Torino dopo aver lasciato la Roma e appendere per sempre gli scarpini al chiodo: "Oltre al Real Madrid ho ricevuto una maxi offerta in Mls negli Stati Uniti, e prima della partita d’addio mi chiamò anche Mihajlovic per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare di vestire un’altra maglia, non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio. Sarà difficile trovare un altro personaggio che farà quello che ho fatto io con la mia gente e la mia maglia”.

Leggi anche
Napoli, Conte ritrova due giocatori in vista del match contro il Toro: i dettagli
Serie A, ipotesi FIGC: spostare la trentesima giornata per i playoff mondiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA