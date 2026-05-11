Nella serata di sabato 9 maggio il figlio d'arte e rapper Tredici Pietro si è esibito in concerto al Teatro della Concordia di corso Puccini a Venaria Reale (Torino) in una delle tappe del suo nuovo Non guardare + giù Tour, che toccherà diverse città italiane durante tutto il mese di maggio. Il giovane rapper, a meno di due settimane dal derby della Mole che vedrà impegnata la squadra di D'Aversa contro i bianconeri di Spalletti, ha postato sui propri profili social una foto che lo ritrae di spalle in occasione della data nel capoluogo piemontese con la didascalia "Ovviamente scontato dirlo, a TO c'è solo il granata". A seguire la foto dell'artista su Instagram.