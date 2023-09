“Tu sei Superga perché sei uno schianto”: verso choc in canzone a X-Factor

In occasione della prima puntata di X Factor è salito sul palco un concorrente di nome Enrico Polloni. Il cantante in gara, protagonista di un'esibizione poco convincente e quindi eliminato, all'interno della sua canzone ha impiegato in maniera molto infelice la tragedia di Superga. «Tu che sei stupenda. Anzi tu sei Superga. Perché sei uno schianto» questa la terribile frase che ha fatto esplodere la polemica social: in molti sono corsi a commentare sotto i suoi post, facendo notare al ragazzo che su un fatto così tragico e in cui hanno perso la vita diverse persone non si può scherzare.