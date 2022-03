Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: Belotti parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Turchia e Italia per la sfida di questa sera

Partenza dalla panchina per Belotti nella gara di questa sera contro la Turchia: dopo la non convocazione contro la Macedonia, partita nella quale l'Italia è uscita sconfitta per 1-0 rimediando anche l'eliminazione dai Mondiali, per Andrea Belotti è il momento di scendere in campo a disposizione del ct Mancini, ma lo farà partendo dalla panchina. Nelle formazioni ufficiali, infatti, al posto del Gallo il tecnico azzurro ha preferito schierare l'attacco a 3 con Zaniolo, Scamacca e Raspadori. Che il 9 granata possa entrare a partita in corso non è da escludere e, vista l'importanza di questa partita, per Mancini puo' essere l'occasione per far trovare spazio a molti giocatori.