Udinese, il patron Pozzo: “L’Udinese vale 300 milioni ma…”

Il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, è intervenuto ai microfoni di Radio GR Parlamento, in occasione del programma "La politica nel pallone". Tra i tanti temi toccati, Pozzo si è soffermato su i suoi anni vissuti al timone dei friulani e il valore del club e della squadra: "Sono passati come un fulmine quegli anni. Quanto vale l'Udinese? Vorrei precisare prima di tutto che non vogliamo vendere, ma vogliamo internazionalizzare il club, un po' come ha fatto l'Atalanta, per migliorare i risultati sportivi. Il nostro è un budget regionale e l'obiettivo è una salvezza tranquilla. Questo è quello che le risorse ci permettono, poi può succedere che ti esplode un giocatore, ma per arrivare nelle coppe ce ne vogliono di più. Abbiamo sempre cercato di potenziare, se qualcuno vuole venire a Udine per un progetto ambizioso, noi siamo qua a qualsiasi condizione. Fare cifre è difficile, ma la trattativa di cui si parlava e che avevamo anche firmato prevedeva la cessione dell'Udinese a 300 milioni di euro. Non siamo qui però per vendere, vorremmo la partecipazione di qualche fondo, solo per migliorarci a livello sportivo. Altrimenti siamo qui, non abbiamo per fortuna bisogno di vivere con le risorse dell'Udinese, che rimane un hobby con impegni professionali di alto livello".