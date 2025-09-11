UFFICIALE, niente Italia né San Siro: la finale di Champions 2026/27 sarà a Madrid

Così è arrivata la decisione finale della UEFA. Dopo la riunione odierna del Comitato Esecutivo - che ha optato anche per la sospensione del giudizio riguardo alle partite all'estero, con Milan e Como molto interessate - è arrivata anche la sentenza riguardo alla finale di Champions League 2026/2027, per la quale era molto forte la candidatura italiana di San Siro. Tuttavia, la FIGC è stata costretta a comunicare l'impossibilità di garantire che non ci saranno lavori di ristrutturazione proprio in quel periodo, così, conseguentemente, la UEFA ha optato per selezionare un altro stadio per l'ultimo atto dell'edizione. Per la finale di Champions League 2026/2027 è stata scelta Madrid, in particolare la casa dell'Atletico: il Metropolitano. Nella nota del Comitato, riunitosi a Tirana, in Albania, si leggo anche i luoghi delle altre finali: