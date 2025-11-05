tor altre news Vanoli a un passo dalla Fiorentina: prima la risoluzione col Torino

Vanoli a un passo dalla Fiorentina: prima la risoluzione col Torino

Vanoli a un passo dalla Fiorentina: prima la risoluzione col Torino - immagine 1
L'ex tecnico granata è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina
Eugenio Gammarino

La Fiorentina ha scelto il successore di Stefano Pioli. Il club viola avrebbe deciso di affidare il comando della prima squadra a Paolo Vanoli. Se in panchina contro il Mainz in Conference League andrà Daniele Galloppa, l'ex allenatore del Torino potrebbe esserci già domenica 9 novembre alle 15:00 contro il Genoa. Paolo Vanoli è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Il suo agente e il club stanno lavorando per trovare un accordo in queste ore. Prima, però, dovrà essere risolto il contratto con il Torino e in questo senso non è ancora iniziato un dialogo tra le parti per chiudere il rapporto. Per Vanoli si tratterebbe di un ritorno a Firenze: con i viola ha giocato due stagioni ad inizio anni duemila ed è ricordato per aver realizzato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Parma.

