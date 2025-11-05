Vanoli a un passo dalla Fiorentina: prima la risoluzione col Torino

La Fiorentina ha scelto il successore di Stefano Pioli. Il club viola avrebbe deciso di affidare il comando della prima squadra a Paolo Vanoli. Se in panchina contro il Mainz in Conference League andrà Daniele Galloppa, l'ex allenatore del Torino potrebbe esserci già domenica 9 novembre alle 15:00 contro il Genoa. Paolo Vanoli è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Il suo agente e il club stanno lavorando per trovare un accordo in queste ore. Prima, però, dovrà essere risolto il contratto con il Torino e in questo senso non è ancora iniziato un dialogo tra le parti per chiudere il rapporto. Per Vanoli si tratterebbe di un ritorno a Firenze: con i viola ha giocato due stagioni ad inizio anni duemila ed è ricordato per aver realizzato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Parma.