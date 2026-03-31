Il CT della Nazionale ha diramato la lista dei convocati, solo un cambio rispetto al match contro l'Irlanda del Nord
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Appuntamento importantissimo per l'Italia di Gennaro Gattuso, che questa sera affronterà la Bosnia fuori casa nell'atto finale per accedere ai Mondiale del 2026. Il CT recupera Andrea Cambiaso per la panchina. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca.
I convocati di GattusoPortieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;
Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.
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