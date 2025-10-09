Villarreal-Barcellona a Miami, i capitani della Liga protestano: i dettagli

Dopo Milan-Como, anche la sfida di Liga spagnola fra Barcellona e Villareal si giocherà fuori dal continente europeo. La federazione spagnola ha infatti avuto il via libera dalla UEFA per giocare il match valido per la 17esima giornata di campionato all'Hard Rock Stadium di Miami, negli USA. Tuttavia, la decisione di giocare un match in un altro continente ha fatto storcere il naso a molti giocatori. Infatti, secondo quanto riportato da El Mundo, tutti i capitani delle 20 squadre della Liga si sono scagliati contro il presidente Javier Tebas per non essere stati coinvolti in tempo utile. I capitani hanno chiesto all’unanimità maggiore chiarezza alla federazione spagnola ed esigono, in particolare, una riunione urgente con LaLiga, il Villarreal e il Barcellona per chiarire aspetti importanti, fra cui i criteri per la selezione dei club partecipanti, il numero di partite da giocare fuori dalla Spagna, le condizioni logistiche del viaggio, i tempi di riposo, le garanzie sanitarie per i giocatori e le assicurazioni mediche e legali per i trasferimenti, e sapere quale saranno i benefici economici extra per i club.