“Vinciamo Insieme” è un progetto di inclusione, partecipazione e benessere che utilizza il calcio – anche nella sua dimensione digitale – come strumento di relazione nei contesti di cura. L’iniziativa nasce da una consapevolezza chiara: non tutte le persone possono praticare sport tradizionale, ma tutte hanno diritto a viverne i valori, le emozioni e le relazioni.

Attraverso la creazione di HUB dedicati all’interno delle strutture, il progetto porta le emozioni del calcio nei luoghi della fragilità, offrendo opportunità concrete di partecipazione e socializzazione.

Nel contesto ospedaliero, “Vinciamo Insieme” si configura come un intervento strutturato, integrabile nei percorsi di cura e rispettoso delle esigenze cliniche e organizzativeLa presentazione del progetto “Vinciamo Insieme”, iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento LND eSport – Calcio Virtuale in collaborazione con l’Area di Responsabilità Sociale della LND, martedì 7 aprile 2026 alle ore 11.30, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte.

Interverranno:

Federico Riboldi – Assessore alla Sanità, Regione Piemonte

Paolo Bongioanni – Assessore allo Sport, Regione Piemonte

Giancarlo Abete – Presidente FIGC Lega Nazionale Dilettanti

Christian Mossino – Vice Presidente Vicario FIGC LND

Mauro Foschia – Presidente CR FIGC LND Piemonte Valle d’Aosta

Santino Lo Presti – Coordinatore Dipartimento LND eSport

Franca Fagioli – Direttrice Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, Ospedale Regina Margherita

Enrico Pira – Presidente UGI Torino

Valter Alpe – Direttore Generale AOU Alessandria

“Vinciamo Insieme” è un un progetto di inclusione, partecipazione e benessere che utilizza il calcio – anche nella sua dimensione digitale – come strumento di relazione nei contesti di cura. Prenderà corpo in due realtà di riferimento piemontesi: Casa UGI – Torino, a supporto dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e l' Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

L’iniziativa nasce da una consapevolezza chiara: non tutte le persone possono praticare sport tradizionale, ma tutte hanno diritto a viverne i valori, le emozioni e le relazioni.

Attraverso la creazione di HUB dedicati all’interno delle strutture, il progetto porta le emozioni del calcio nei luoghi della fragilità, offrendo opportunità concrete di partecipazione e socializzazione. Nel contesto ospedaliero, “Vinciamo Insieme” si configura come un intervento strutturato, integrabile nei percorsi di cura e rispettoso delle esigenze cliniche e organizzative.

Con l’attivazione in Piemonte, “Vinciamo Insieme” conferma la propria natura di infrastruttura sociale nazionale, capace di connettere sport, istituzioni e sanità in un’alleanza concreta. Portare il progetto all’interno di realtà come Casa UGI e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria significa riaffermare un principio semplice e profondo: ogni persona ha diritto a un campo su cui giocare, partecipare e sentirsi parte di una squadra.