Bellanova verso il Toro, le reazioni social: “Gasa”. E i tifosi dell’Inter…

Come ha reagito il mondo del web alla notizia della quasi ufficialità dell'acquisto da parte del Torino di Raoul Bellanova ? Il mondo granata ha indubbiamente espresso pareri positivi. "Bellanova gasa" è stato uno dei primi pensieri dei tifosi del Torino su Twitter. In linea generale, è emerso un parere più che positivo dell'acquisto che pare davvero prossimo. "Secondo me Bellanova è un gran sì": questo un altro commento letto in queste ore su Twitter. Alcuni rilanciano anche: prendere Bellanova insieme a Mazzocchi sarebbe roba da mal di testa. Se per il primo ormai mancano soltanto le visite mediche, invece per il secondo la trattativa deve ancora avanzare e compiersi.

Ad avvalorare i commenti positivi dei tifosi del Torino, ci sono le critiche da parte dei tifosi dell'Inter per la partenza del giocatore. "E comunque Bellanova andava tenuto, le critiche al ragazzo, arrivano tutte da chi non ha mai giocato…". "Per me stiamo facendo un grande "errore". Sicuramente deve ancora crescere, ma alla lunga per me uscirà. Velocità, dribbling e precisione. Il suo "superiore" Denzel ha solo la prima caratteristica. P.s: Bellanova al Torino subito da prendere al fantacalcio". "Oggi non oggi non l'ho ancora scritto: Bellanova lo terrei". Insomma, questi pareri del popolo nerazzurro evidenziano quanto la piazza non sia d'accordo sul lasciare andare il giocare. Guardando l'operazione da un altro punto di vista, questi pareri avvalorano l'acquisto del Torino.