Calciomercato, annuncio del Corinthians: “Venduto Tchoca al Torino”

Il comunicato del club

"Lo Sport Club Corinthians Paulista comunica la cessione in prestito con obbligo di riscatto del difensore João Pedro al Torino FC, in Italia. Il prestito a fine mese è stato fissato a 1,5 milioni di euro. Con 10 presenze in club italiani per meno di 45 minuti, il prestito verrà effettuato a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro, con la possibilità di un ulteriore corrispettivo di 1 milione di euro per gli obiettivi raggiunti. In caso di futura cessione di João Pedro al Torino FC, il Corinthians avrà comunque diritto al 12% del valore maggiore. João Pedro è arrivato al Corinthians nel 2019 a 16 anni. Come base, ha vinto la Coppa di San Paolo nel 2024. La squadra professionistica ha giocato 33 partite e segnato un gol. Nel 2025 ha vinto il Paulista e la Coppa del Brasile. Lo Sport Club Corinthians Paulista, attraverso il suo presidente, Osmar Stabile, ringrazia João Pedro per la corsa e la tecnica dimostrate in campo ogni volta che difende la maglia del Corinthians e si augura di disegnare il suo futuro professionale".