Calciomercato, Asllani-Torino: formula, cifra e dettagli

Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Dopo voci di mercato che si sono susseguite per gran parte dell'estate, il centrocampista ex Empoli e Inter è un nuovo giocatore granata. Il regista albanese classe 2002, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Torino nella giornata di giovedì, è stato annunciato oggi dalla società granata. Il giocatore arriverà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club granata, dunque, dovrà decidere al termine della stagione se acquistare l'albanese a titolo definitivo oppure rimandarlo ai nerazzurri. Per quanto riguarda le cifre, non sono state rese note dai due club ma erano emerse già nelle scorse ore: il centrocampista arriverà in granata in prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Inoltre, in caso di riscatto l'Inter avrà diritto anche al 20% sulla futura rivendita da parte del Torino.