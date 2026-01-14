Calciomercato, Cagliari su Anjorin: si valuta un’operazione con Prati

Isolani che quindi andrebbero a rinforzare la mediana e che starebbero spingendo anche per il ritorno in maglia rossoblù di Ibrahim Sulemana, già in forza al Cagliari due stagioni fa e ora in prestito al Bologna. Sullo sfondo quindi rimane il nome di Matteo Prati, giovane centrocampista alla corte di Pisacane, che nelle ultime settimane è spesso stato accostato alla società granata. Le due dirigenze sono al lavoro in queste ore per capire la fattibilità di una doppia operazione che porterebbe così i due giocatori a cambiare aria a metà campionato.