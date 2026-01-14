Potrebbe terminare dopo appena 6 mesi l'avventura di Tino Anjorin in maglia granata. Sul centrocampista ex Chelsea ed Empoli c'è infatti l'interesse del Cagliari, con Pisacane che insieme alla società sta valutando il profilo del centrocampista del Toro.
Calciomercato
Calciomercato, Cagliari su Anjorin: si valuta un’operazione con Prati
Isolani che quindi andrebbero a rinforzare la mediana e che starebbero spingendo anche per il ritorno in maglia rossoblù di Ibrahim Sulemana, già in forza al Cagliari due stagioni fa e ora in prestito al Bologna. Sullo sfondo quindi rimane il nome di Matteo Prati, giovane centrocampista alla corte di Pisacane, che nelle ultime settimane è spesso stato accostato alla società granata. Le due dirigenze sono al lavoro in queste ore per capire la fattibilità di una doppia operazione che porterebbe così i due giocatori a cambiare aria a metà campionato.
Nome quello di Prati che si sposerebbe alla perfezione con le richieste di Marco Baroni. Il tecnico granata è infatti alla ricerca di un giocatore che possa fare il vice Ilkhan in regia, con l'esplosione del turco che ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie Asllani, ormai fuori dal progetto. Quello dell'albanese è un altro nome in uscita dopo sei mesi senza acuti in granata.
