Calciomercato, dalla Francia: “Bayeye verso il Le Havre”

L’investimento da 700mila euro effettuato nell’estate del 2022 per strappare Brian Bayeye al Catanzaro non ha dato i frutti sperati. Il suo contributo più rilevante resta un assist illusorio, nella serata altrettanto ingannevole contro il Milan in Coppa Italia, in occasione del gol di Adopo nel gennaio 2023. Poi, poco altro. Dopo tre anni, l’avventura in granata si è ufficialmente conclusa con sole 4 presenze all’attivo – due in Serie A e due in Coppa Italia – e una serie di prestiti altrettanto deludenti.