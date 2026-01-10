Calciomercato, Feder Rivas è un giocatore del Toro: è ufficiale

Ora è ufficiale: Feder Rivas è un nuovo giocatore del Torino. Il terzino sinistro colombiano classe 2008 arriva dall'Atlético Nacional, massima serie colombiana. si aggregherà alla Primavera di Baldini e il suo acquisto rientra nella strategia del Toro di investire su giovani talenti internazionali. Il contratto del colombiano è stato depositato in Lega, il giocatore è già in città da giovedì.