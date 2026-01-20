Calciomercato, Feder Rivas è un nuovo giocatore del Torino: è UFFICIALE

Il Toro batte un altro colpo. Dopo l'arrivo di Obrador, i granata ufficializzano l'arrivo di Feder Luis Correa Rivas dal Club Atlético Nacional. Il giocatore sarà a disposizione della Primavera di Francesco Baldini. Qui di seguito il comunicato ufficiale.
Il comunicato del Torino—
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Feder Luis Correa Rivas, precedentemente tesserato nella Corporación Deportiva Club Atlético Nacional. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.
Feder Rivas è nato a San Antero, in Colombia, il 9 gennaio 2008. Cresciuto nell’Atletico Nacional, vanta, da sottoleva, un’esperienza consolidata nella categoria Under 20. Inoltre, si è distinto nello scorso campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, giocando da titolare tutte le sei partite del torneo fino alla finale persa contro il Brasile.
Tutto il Torino Football Club accoglie Feder Rivas con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!
