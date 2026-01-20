Calciomercato, Feder Rivas è un nuovo giocatore del Torino: è UFFICIALE

Il Toro batte un altro colpo. Dopo l'arrivo di Obrador, i granata ufficializzano l'arrivo di Feder Luis Correa Rivas dal Club Atlético Nacional. Il giocatore sarà a disposizione della Primavera di Francesco Baldini. Qui di seguito il comunicato ufficiale.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Feder Luis Correa Rivas , precedentemente tesserato nella Corporación Deportiva Club Atlético Nacional. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

Feder Rivas è nato a San Antero, in Colombia, il 9 gennaio 2008. Cresciuto nell’Atletico Nacional, vanta, da sottoleva, un’esperienza consolidata nella categoria Under 20. Inoltre, si è distinto nello scorso campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, giocando da titolare tutte le sei partite del torneo fino alla finale persa contro il Brasile.