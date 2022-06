Calciomercato, gli occhi del Toro sulle nazionali: seguita Austria-Danimarca

Le partite della Nazionali rappresentano da sempre un'opportunità per gli scouting delle società, specialmente in tempi di mercato. Non fa eccezione il Torino, che questa sera ha mandato dei suoi rappresentanti a Vienna, per seguire la partita di Nations League tra Austria e Danimarca. In particolare il club granata è stato inserito in una lista di dieci società che saranno ospiti della partita. Tra queste nomi di spicco: Tottenham, Manchester United e West Ham per quanto riguarda la Premier League; Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen per la Bundesliga. Presenti anche Koratischer Verband, FC Augsburg, Sarpsborg 08, Trabzonspor e Istanbulspor.