Calciomercato, Gravillon torna al Pescara: di nuovo in Italia dopo 2 anni

Chiuso il calciomercato in Italia e in molti altri paesi, rimane aperto, invece, in poche altre realtà. Tra queste c'è la Turchia. All'Adana Demirspor gioca una vecchia conoscenza del Torino: Andreaw Gravillon. Il difensore francese ha trascorso la seconda parte della stagione 2022/2023 in prestito, con diritto di riscatto, al club granata. Al suo rientro in Francia, però, dopo il mancato riscatto da parte del Toro, lo Stade Reims ha deciso di cederlo a titolo definitivo in Turchia. Per lui è pronto adesso il ritorno in Italia: nella serata di mercoledì 10 settembre è atteso a Pescara per visite mediche e firma. Quello di Gravillon in Abruzzo è un ritorno di fiamma: in biancazzurro aveva trascrso la stagione 2018/2019. Pronta per lui una nuova esperienza in Serie B.