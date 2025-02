Calciomercato, Haveri lascia il Campobasso: va in prestito al Messina

Cambio di casacca per Haveri, che resta in Serie C ma va al Messina

Cambia ancora casacca Kevin Haveri. Il difensore arrivato in granata a luglio 2023 è stato finora sempre girato in prestito per fare esperienza senza trovare spazio nel Toro. Nella scorsa stagione era stato all'Ascoli e al Catania, senza trovare fortuna. In estate il trasferimento al Campobasso in Serie C in prestito secco, dove Haveri ha raccolto 11 presenze e 543'. Ora un altro cambio di destinazione e il trasferimento a Messina dove troverà un altro prestito granata: Francesco Dell'Aquila. La formula è sempre quella del prestito secco