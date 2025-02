Calciomercato, Ilic a un passo dallo Spartak Mosca: le cifre

Trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il dialogo tra il Torino e il club russo per Ilic è in fase di chiusura. L’operazione tra le due parti sarebbe ai dettagli con i granata che sono pronti a cedere il centrocampista classe 2001 ai russi per una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro più altri 6 di bonus. Un colpo importante in uscita per un centrocampista che era stato pagato 17 milioni nel gennaio 2023 al Verona e che in questa stagione è stato ai margini della squadra di Vanoli. Ilic, intanto, non fa parte della squadra che si è recata in trasferta a Bergamo per affrontare l'Atalanta.