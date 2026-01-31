Sandro Kulenovic è sbarcato a Torino. L'attaccante croato è atterrato all’aeroporto di Caselle questo pomeriggio. L'ex prima punta della Dinamo Zagabria svolgerà le visite mediche all’Istituto Medicina dello Sport. Il classe 1999 si appresta quindi ad entrare a far parte del reparto offensivo di Marco Baroni.
Calciomercato, Kulenovic è arrivato a Torino: i dettagli
