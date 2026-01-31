Sandro Kulenovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso nelle scorse ore la trattativa per far giungere all'ombra della Mole l'attaccante croato in forza alla Dinamo Zagabria. Il classe 1999 entra quindi a far parte del reparto offensivo di Marco Baroni, sostituendo a livello numerico Ngonge, il cui prestito è stato risolto con il Napoli. Kulenovic è una prima punta e in stagione fino a questo momento ha segnato dieci gol, raggiungendo la doppia cifra.
Calciomercato, Kulenovic-Torino: formula, cifre e dettagli
Calciomercato, Kulenovic-Torino: formula, cifre e dettagli
Tutte le informazioni sull'ufficialità della punta croata in granata
Kulenovic al Torino: tutti i dettagli della trattativa—
Il Torino ha trattato con la Dinamo Zagabria per Kulenovic raggiungendo un accordo sulla base di un titolo temporaneo. La formula è quella del prestito quindi, ma non con diritto di riscatto bensì con obbligo. La cifra pattuita per il riscatto si aggira intorno ai 4 milioni di euro.
