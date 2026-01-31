Calciomercato, Kulenovic-Torino: formula, cifre e dettagli

Sandro Kulenovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso nelle scorse ore la trattativa per far giungere all'ombra della Mole l'attaccante croato in forza alla Dinamo Zagabria. Il classe 1999 entra quindi a far parte del reparto offensivo di Marco Baroni, sostituendo a livello numerico Ngonge, il cui prestito è stato risolto con il Napoli. Kulenovic è una prima punta e in stagione fino a questo momento ha segnato dieci gol, raggiungendo la doppia cifra.