Calciomercato, l’agente di Oristanio: “Gaetano vuole la A. Su di lui c’è il Torino”

Il Torino è ancora molto attivo sul mercato soprattutto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo gli acquisti di Ngonge e Aboukhlal, i granata sono alla ricerca di un altro esterno e un profilo molto valutato in queste settimane è quello di Gaetano Oristanio del Venezia. Sul classe 2002 il Torino si è mosso presto, chiedendo subito informazioni ai lagunari che hanno però richiesto cifre troppo alte. Ora la situazione sembra in ulteriore movimento. A confermarlo è l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Chiamarsi Bomber ha commentato così la situazione: "Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c'è stato e c'è tutt'ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l'avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A".