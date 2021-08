Calciomercato: Maksimovic verso il Marsiglia, ore decisive per Nandez all’Inter

Nikola Maksimovic potrebbe lasciare l'Italia. Lo riporta Sky Sport che svela come il difensore serbo, svincolato dal Napoli, stia considerando delle opzioni in Ligue 1 e in Liga. La pista più calda è quella francese: forte l'interesse dell'Olympique Marsiglia, con cui ci sarebbe già un'intesa di massima sull'ingaggio. In Spagna resta vigile il Siviglia. Maksimovic era stato lanciato in Serie A dal Torino, che lo aveva prelevato dallo Stella Rossa nel 2013, prima di passare al Napoli per 25 milioni di euro più uno di bonus.