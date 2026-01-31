Calciomercato, Marianucci-Torino: formula, cifre e dettagli

Marianucci è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso nelle scorse ore la trattativa per far giungere all'ombra della Mole il difensore in forza alla Napoli. Il classe 2004 entra quindi a far parte del reparto difensivo di Marco Baroni, dopo la risoluzione di Masina e il mancato arrivo di Tchoca.