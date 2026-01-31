Toro News
Calciomercato, Marianucci-Torino: formula, cifre e dettagli

Marianucci
Tutte le informazioni sull'ufficialità della difensore in granata
Eugenio Gammarino

Marianucci è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso nelle scorse ore la trattativa per far giungere all'ombra della Mole il difensore in forza alla Napoli. Il classe 2004 entra quindi a far parte del reparto difensivo di Marco Baroni, dopo la risoluzione di Masina e il mancato arrivo di Tchoca.

Marianucci al Torino: tutti i dettagli della trattativa

Il Torino ha trattato con il club azzurro per Marianucci raggiungendo un accordo sulla base di un titolo temporaneo. Il difensore classe 2004 approda ufficialmente in granata con la formula del prestito secco. Luca Marianucci sarà dunque un nuovo giocatore del Torino ma soltanto fino a giugno, quando tornerà a Napoli.

