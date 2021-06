Calciomercato: niente Samp per Giampaolo e non c’è accordo con Cairo per la buonuscita

L'allenatore abruzzese prende ancora un milione e mezzo dal Torino, ma non ha trovato l'accordo con la Sampdoria

LE RAGIONI - L'ex allenatore granata da quando è finita la stagione è stato accostato a tante squadre italiane e la pista più concreta sembrava essere la Sampdoria, dopo che anche il Sassuolo si era interessato in modo concreto (salvo poi virare su Dionisi dell'Empoli). Tra Ferrero e Giampaolo ci sono stati più incontri e telefonate per provare a far tornare l'allenatore abruzzese a Genova dove aveva fatto bene in passato, ma i due non sono mai riusciti a trovare l'intesa giusta. Per questo motivo la Samp si allontana sempre di più dall'ex granata e dovrebbe chiudere a breve per D'Aversa. Il Presidente blucerchiato Ferrero ha infatti confermato di aver trovato il nuovo allenatore per la prossima stagione: "L’allenatore la Sampdoria già ce l’ha. Non lo annuncio ora per scaramanzia, lo farò il 4luglio". Allo stesso tempo Giampaolo non è mai riuscito nemmeno a trovare un accordo con Cairo per la buonuscita e per questo rimarrà sul libro paga granata. L'ultima speranza per il Torino è che lo Spezia, pronto a salutare definitivamente Italiano, viri su Giampaolo. Al momento però la società di Platek è indirizzata su un altro profilo: Farioli del Karagmuruk, giovanissimo allenatore in rampa di lancio. Così l'allenatore abruzzese rischia di rimanere un pesante fardello sul libro paga del Torino.