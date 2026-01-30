Calciomercato, Prati a Torino per le visite mediche: i dettagli

Il centrocampista è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport, dove sta svolgendo le visite mediche

Matteo Prati è arrivato a Torino. Il centrocampista sarà il prossimo rinforzo del Toro in questa sessione invernale di calciomercato. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni con il Cagliari. Il mediano classe 2003 è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport.