Calciomercato, Sarri elogia Ricci: “Ha un futuro da Nazionale”

Maurizio Sarri ha concesso un'intervista a Sportitalia in cui si è raccontato in toto tra passato, presente e futuro. Il tecnico della Lazio ha toccato tanti temi ed espresso la propria opinione su diversi calciatori, menzionando anche Samuele Ricci. La stima di Sarri per il centrocampista granata non è nuova, tanto che il tecnico biancoceleste lo ha inserito nella lista dei desideri per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.