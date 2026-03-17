Calciomercato, scatta l’obbligo di riscatto per Rauti al Vicenza: le ultime

Con la promozione del Vicenza in Serie B arrivano novità anche in ambito Toro. Infatti, con la matematica vittoria del Gruppo A di Serie C da parte dei biancorossi, l'ex granata Nicola Rauti sarà un giocatore del Vicenza a titolo definitivo. L’attaccante classe 2000, dopo aver vestito le maglie di Monza, Palermo, Pescara, Sudtirol e Spal, aveva lasciato il Torino lo scorso agosto per approdare al Lanerossi in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La condizione dell'obbligo di riscatto è scattata proprio con la promozione in Serie B, ottenuta aritmeticamente ieri sera con la vittoria per 2-1 contro l'Inter Under23. Rauti lascia il Torino al termine di un legame iniziato nel 2013 (è arrivato nei Giovanissimi Under 14 nel 2013); con la prima squadra granata ha raccolto una presenza, durante la stagione 2021-2022 contro la Cremonese nel primo turno di Coppa Italia.