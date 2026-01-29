Calciomercato Serie A: due uscite per la Dea, il Como guarda in Brasile

Le novità odierne sul mercato di gennaio
CALCIOMERCATO SERIE A: LE NOVITÀ
—
Il mercato di gennaio continua a offrire aggiornamenti costanti, alcuni dei quali confermano quanto emerso durante questo mese di trattative e altri che invece cambiano completamente lo scenario. Anche oggi non mancano le trattative: c’è chi ha già chiuso operazioni importanti o è molto vicino a farlo, chi tenta nuove soluzioni e chi, a sorpresa, deve fare i conti con fumate nere quando ormai sembrava tutto definito. Le società sono chiamate a muoversi in fretta, perché il campionato va avanti e le esigenze restano molte: ruoli scoperti da rinforzare, giocatori in esubero da piazzare e allenatori in attesa di risposte rapide ed efficienti. Domani sera, venerdì 30 gennaio, intanto, prende il via la ventitreesima giornata di Serie A con Lazio-Genoa, in programma alle 20:45. Prima però di concentrarci sul campo, vediamo insieme gli ultimi movimenti di mercato della Serie A.
LOOKMAN, TORNANO LE SIRENE TURCHE
—
Dopo la sconfitta di ieri sera patita dall'Atalanta in Belgio, tornano a farsi prepotenti le voci che vorrebbero una partenza di Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati effettuati nuovi sondagi da parte del Fenerbache per il nigeriano. La società turca sta infatti cercando di capire in queste ore se trasformare l'interesse in una proposta concreta alel giuste condizioni economiche. Non è la prima volta che il nome dell'attaccante classe 1997 viene accostato al campionato turco: nelle scorse settimane si era già registrato un interesse del Galatasaray.
IL NAPOLI PUNTA SULEMANA: ADDIO ALLA DEA DOPO SOLI 6 MESI?
—
Non solo Lookman: l'Atalanta rischia di perdere anche Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto riprotato da Fabrizio Romano, per il centravanti ghanese si sarebbe fatto avanti il Napoli. La squadra allenata da Antonio Conte, eliminata dalla Champions League dopo il 2-3 interno col Celsea, avrebbe infatti chiesto informazioni alla dea riguardo una sua possibile partenza. Dopo la partenza di Lang direzione Galatasaray la coperta sembra essere parecchio corta per i partenopei, specie sugli esterni, con l'arrivo dell'ex Southampton che aggiungerebbe una freccia sulle fasce dei campani.
COMO, KAIKI AD UN PASSO
—
Continua la ricerca di giovani talenti da inserire in rosa da parte del Como. Come riportato da Fabrizio Romano, i lariani avrebbero infatti chiuso per Kaiki Bruno, terzino 22enne in forza ai brasiliani del Cruzeiro. Il laterale verdeoro si trasferisce quindi alla corte di Fabregas a titolo definitivo: 10 i milioni di Euro sborsati per lui, più 2 di bonus facilmente raggiungibili, la chiusura dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
INTER, ACCELLERATA PER DIABY
—
L'Inter tenta il colpaccio in questa sessione invernale. Secondo Fabrizio Romano infatti i nerazzurri avrebbero chiuso per Moussa Diaby, esterno classe 1999 attualmente in forza all'Al-Ittihad. L'ex Aston Villa avrebbe infatti trovato un accordo con la società ed il potenziale acquisto avrebbe il benestare di Cristian Chivu. La palla ora passa agli arabi: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, tutto dipenderà dalla decisione finale dei gialloneri.
L'HELLAS VERONA CHIUDE PER BOWIE
—
C'è un nuovo attaccante pronto a sbarcare in Serie A. Si tratta di Kieron Bowie, classe 2002 in forza all'Hibernian. Secondo quanto riportato da Di Marzio, l'Hellas e la società scozzese avrebbero infatti raggiunto l'accordo rigusrdo un trasferimento dell'attaccante in Italia. Operazione da 6 milioni di euro, volta a regalare a Zanetti una nuova freccia in avanti dopo la partenza di Giovane direzione Napoli.
Articolo a cura di Matteo Salemi