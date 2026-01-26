Calciomercato Serie A: il Como chiude per Cuenca, N’Zola verso il Sassuolo

Le ultime novità di mercato della Serie A

Piero Coletta 26 gennaio - 19:08

Prosegue il mercato delle altre squadre della Serie A 25/26. Mancano ancora sette giorni alla conclusione della sessione corrente, ma ci sono ancora tante trattative da chiudere, tra giocatori che non fanno più parte dei vari progetti tecnici e corse disperate per rinforzare le rose a disposizione. Ecco il punto sul mercato della Serie A.

Il Parma monitora un ex obiettivo del Torino — Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Parma sta lavorando per cercare di portare alla corte di Cuesta ulteriori rinforzi. L'obiettivo in casa ducale resta quello della salvezza. Il primo nome è quello di Oliver Deman, venticinquenne terzino in forza attualmente al Werder Brema. L'altro nome è un profilo per il centrocampo: Nicolussi Caviglia. L'ex Venezia era stato cercato nel corso della precedente sessione di mercato estivo anche dal Torino, prima che la società granata affondasse il colpo su Asllani, che era in uscita dall'Inter.

Colpo Como, in arrivo Cuenca. Il Sassuolo spinge per N'Zola — Il mercato del Como entra nel vivo con l’arrivo di Cuenca: secondo Sky Sport l'accordo con il giocatore è ormai totale e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli sulla formula del trasferimento. Il difensore classe 2007 è dunque vicino alla maglia dei lombardi e nell'operazione è prevista una percentuale di rivendita a favore dei catalani. Poi il calciatore andrà allo Sporting Gijon: anche in questo caso bisognerà stabilire la durata del prestito. 6 o 18 mesi. Parallelamente, si scalda l'asse tra Firenze e l'Emilia per il futuro di M'Bala Nzola. L'attaccante angolano è sempre più vicino a vestire la maglia del Sassuolo, con il club neroverde che attende solo il via libera definitivo della Fiorentina.