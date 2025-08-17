Calciomercato Serie A, il punto: Laporte piace al Como, Zalewski all’Atalanta

La stagione è ufficialmente iniziata, dato che si sono giocate le prime gare stagionale con i turni della Coppa Italia. Gare che hanno dato dei segnali chiari ai club di Serie A, sia per quanto riguarda i movimenti in entrata che in uscita. Alcune hanno dato dei segnali buoni, quasi inequivocabili: sono pronte. Ma altre invece no e questo riguarda anche le big di campionato. Poi c'è chi, come il Como, sogna in grande con l'inserimento per il centrale difensivo spagnolo Laporte, giocatore con un curriculum vitae di grande rispetto. L'Atalanta chiude l'acquisto di Zalewski, che porta liquidità anche nelle casse dell'Inter. Il Milan cerca ancora il 9 a cui affidare le chiavi dell'attacco e per questo motivo sta ancora ragionando su Hojlund, in uscita dal Manchester United. Ecco il punto di mercato sui movimenti più importanti delle squadre di Serie A 25/26.