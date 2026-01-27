Calciomercato Serie A, le ultime: Nicolussi al Parma, Insigne torna in Italia

Le ultime novità sul mercato della Serie A: i crociati si rinforzano con Nicolussi, mentre la Lazio ufficializza un nuovo acquisto

Piero Coletta 27 gennaio - 20:05

Il mercato non dorme mai. Anche la sessione invernale segue questa linea, con tante squadre alla ricerca dei colpi giusti per essere competitive. Oppure c'è chi invece lavora per snellire la rosa, cedendo elementi che non si sono magari integrati bene nella squadra o che non rientrano nei piani tecnici. Intanto però si registra un ritorno clamoroso nel calcio italiano. Ecco il punto sul mercato delle altre squadre.

Nicolussi Caviglia, direzione Parma. La Lazio ufficializza Maldini — Il Parma mette a segno un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'ex centrocampista del Venezia è pronto a vestire la maglia dei ducali. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani. Il regista italiano era stato cercato in estate dal Torino, poi il club granata ha optato con decisione sull'opzione Asllani.

La Lazio di Maurizio Sarri, che non sta attraversando un periodo molto positivo, potrà contare su Daniel Maldini. Il figlio d'arte è pronto a rilanciarsi in terra biancoceleste. "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio".

Insigne torna in Italia: l'ex Napoli riabbraccia il Pescara — Colpo a sorpresa per il Pescara. La squadra abruzzese è in piena lotta per la salvezza in Serie B, anche se l'ultimo posto in classifica non lascia ben sperare. Il Delfino è pronto ad affidarsi ancora una volta a Lorenzo Insigne. "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano", diceva Baglioni. Quindici anni dopo l'ex Napoli è pronto a riabbracciare quella squadra che gli permise di salire alla ribalta nella Serie B 11/12 assieme a Ciro Immobile e Marco Verratti.