Calciomercato Serie A: Romagnoli non parte, Thorsby può lasciare il Genoa

Le ultime novità di mercato riguardanti le avversarie dei granata in Serie A

Eugenio Gammarino 25 gennaio - 20:03

La sessione invernale di calciomercato entra nelle sue settimane conclusive. Diverse squadre sono ancora alla ricerca di tasselli per completare la rosa e affrontare i restanti mesi di campionato. Così come è altrettanto cruciale il lavoro in uscita. E ciò vale sia per le squadre in lotta per obiettivi prestigiosi, sia per chi punta a mantenere la categoria. Ore frenetiche, tra voci, trattative in corso e affari fatti. Ecco il punto di giornata di calciomercato sulle avversarie del Torino in Serie A.

Lazio, Romagnoli non parte e l'interesse per Maldini Alessio Romagnoli non si muove da Roma. Il difensore centrale biancoceleste sembrava in procinto di lasciare la capitale per approdare in Arabia ma la Lazio, con un comunicato, ha annunciato che il giocatore non partirà in quanto "Non è sul mercato". Il club biancoceleste ritiene incedibile il difensore italiano, bloccando il passaggio all’Al-Sadd di Roberto Mancini.

Inoltre, la Lazio ha riaperto i contatti con l’Atalanta per Daniel Maldini. Dopo numerosi cessioni, il club biancoceleste torna a muoversi sul mercato in entrata e sembra interessata al giovane giocatore della Dea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Lotito ha infatti ripreso i contatti con gli orobici per portare nella capitale il trequartista italiano che non sta trovando molto spazio con Palladino. Maldini resta un profilo apprezzato per duttilità e qualità tra le linee, caratteristiche che si sposano con le esigenze tecniche della Lazio di Sarri.

Napoli, Giovane subito convocato contro la Juventus Giovane è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L'ormai ex Hellas Verona ha correttamente svolto le visite mediche con gli azzurri ed è stato convocato da Antonio Conte per la sfida di Torino contro la Juventus di questa domenica 25 gennaio. Il Napoli ha chiuso il primo acquisto in questa sessione di calciomercato strappando il brasiliano dal Verona. Il calciatore, arrivato a Milano nella mattinata di sabato 24 dicembre per svolgere le visite mediche alla clinica La Madonnina, ha scelto la maglia numero 23, e sarà così subito a disposizione di Conte, al momento in piena emergenza infortuni.

Genoa, Thorsby può partire Genoa potrebbe perdere un pilastro del centrocampo in questa sessione invernale di calciomercato. Morten Thorsby potrebbe lasciare la squadra di De Rossi e su di lui c'è l'interesse di diversi club di Serie A e Serie B. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul novergese è forte l'interesse del Palermo e della Cremonese. Si pensa al classe ’96 per giugno, in vista della scadenza del suo contratto con il Genoa