Calciomercato Serie A: Singo ha una nuova squadra, l’ex Toro lascia il Monaco

Il calciomercato si appresta alla sua conclusione. Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra estiva dei trasferimenti, con il gong fissato per il 1 settembre. Tutte le società di Serie A stanno ultimando i vari colpi, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di rinforzarsi per la stagione appena iniziata, correre ai ripari laddove non si sia intervenuto nel modo corretto oppure far partire i giocatori che non faranno parte del progetto. C'è chi è quasi a posto, chi deve solo mettere qualche tassello qua e là e infine chi ha ancora tanto da sistemare in vista dei prossimi mesi. Come sempre gli ultimi giorni di sessioni frenetici e il calciomercato si conferma sempre ricco di colpi di scena tra ritorni, cessioni e arrivi. Di seguito, le ultime notizie di calciomercato, sui vari movimenti delle squadre di Serie A.