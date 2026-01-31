Calciomercato Serie A: Sulemana verso Roma, Baselli scende tra i dilettanti

Le novità odierne sul mercato di gennaio con tutte le notizie legate alle 19 avversarie del Torino in Serie A

Redazione Toro News 31 gennaio - 18:39

Manca sempre meno alla fine del calciomercato che vedrà chiudersi le sue porte nella serata di lunedì 2 gennaio. Tutte le squadre di Serie A sono alla ricerca dei giusti movimenti in entrata o in uscita per completare al meglio questa sessione invernale di mercato e di conseguenza emergono molte notizie legate a voci, indiscrezioni, trattative, incontri o vere e proprie ufficialità. Di seguito tutte le ultime novità in merito agli affari di calciomercato delle 19 squadre avversarie del Torino in questo campionato 2025/26.

Napoli e Roma cercano un rinforzo nelle ultime ore — Kamaldeen Sulemana verso la capitale: come riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto (da verificarsi a determinate situazioni) all'Atalanta per il fantasista ghanese. Tutto però dipenderà dall'eventuale cessione di Lookman, con la Dea che non vorrebbe privarsi di entrambi. Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos, attaccante classe 2006 dello Sporting Lisbona. Gli azzurri, come si legge su Sky Sport, non abbandonano infatti la pista che porta al brasiliano, che può diventare il rinforzo per Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il Chievo ha l'accordo con Baselli: l'ex Toro scende in Serie D — Il Milan prova a soffiare Alphadjo Cissé al PSV. Secondo quando riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero intensificato i contatti nelle ultime ore riguardo un potenziale trasferimento del classe 2006, attualmente in forza al Catanzaro ma di proprietà del Verona. Il calciatore sembrava essere in procinto di trasferirsi in Olanda, ma l'inserimento del club milanese potrebbe far saltare la trattativa. Un altro giocatore attualmente in Serie B che potrebbe cambiare squadra è Daniele Baselli. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, l'ex centrocampista del Toro avrebbe l'accordo con il Chievo, società che milita nel girone B di Serie D dove giocherebbe con l'ex juventino Douglas Costa.

Due cessioni per Lecce e Bologna — Colpo Youssef Maleh per la Cremonese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i lombardi avrebbero chiuso per il centrocampista marocchino. Il Lecce sarebbe infatti pronto a liberarlo, con il classe 1998 che adesso potrà svolgere le visite mediche con i biancorossi. Per il Lecce in uscita anche Pierret, direzione Red Star. Può salutare la Serie A anche Thijs Dallinga, centravanti classe 2000 del Bologna. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su di lui ci sarebbero Lione e Valencia. Per sostituirlo gli emiliani pensano a Tijani Noslin, centravanti olandese in forza alla Lazio e chiuso dai nuovi colpi in entrata della società capitolina.

Articolo a cura di Matteo Salemi