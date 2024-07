Calciomercato Serie A: tre squadre italiane su Brekalo, Colombo verso Empoli

Altro giro altra corsa. Il calciomercato entra nel vivo con le 19 avversarie del Torino che si muovono con insistenza per sistemare le rose e in particola si infiamma il valzer degli attaccanti con un ex obiettivo del Torino pronto a cambiare maglia e le big Napoli e Roma ancora in attesa di assegnare la maglia numero 9. Ecco il punto.