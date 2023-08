Calciomercato, Tchatchoua vicino al Verona: era uno degli obiettivi del Torino

La pista che vedeva unire le strade di Tchatchoua e Torino si è fermata in questi giorni, ma il giocatore ha già trovato una nuova sistemazione per la prossima stagione: è partito infatti all’attacco il Verona, club che ha già quasi concluso l’acquisto. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domani - lunedì 28 agosto - per trasferirsi a titolo definitivo alla corte del club gialloblù. Il Torino ha frenato l’assalto sull’esterno destro dopo essersi informato sulle sue condizioni fisiche - Tchatchoua è reduce da un infortunio stradale seguito da un’operazione chirurgica alle vertebre - e aver rassodato che non potrà essere a disposizione di Ivan Juric in tempi brevi. Il futuro di Tchatchoua, perciò, rimane legato alla Serie A, ma lontano dalla Mole.