Il calciomercato del Torino si è fermato dopo l'ufficialità di Rafa Obrador, che ha esordito contro il Como in Serie A. Per quanto riguarda i profili più giovani, però, Ludergnani è attivo eccome: ad inizio mercato è approdato in maglia granata Daniel Tonica, difensore centrale classe 2007 del Legnago, Serie D. Poi è arrivato Feder Rivas, classe 2008, esterno, schierato da Baldini in Primavera ma spesso (anzi, prevalentemente) presente agli allenamenti di Baroni con la prima squadra. Allora si è parlato anche di Callum Olusesi, centrocampista inglese, classe 2007, del Tottenham, vicino all'approdo in granata: le parti stanno trattando per concludere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ora ha firmato un altro elemento che potrà tornare utile alla Primavera di Baldini.
Mercato
Calciomercato Torino, altro rinforzo in difesa per la Primavera: ecco Enrico Manzi
Calciomercato Torino, ha firmato Enrico Manzi: ecco il profilo—
Con una trattativa simile a quella di Daniel Tonica, approda in granata il classe 2008 Enrico Manzi. Nato il 27 febbraio 2008 (tra poco compirà 18 anni), Manzi arriva dall'Inter SM Sammaurese, formazione militante nel girone F di Serie D. Si tratta di un difensore centrale, all'occorrenza schierato anche come terzino destro, ma di preferenza centrale. Manzi è un giocatore di fisico: la sua altezza (190 cm) garantisce di aggiungere centimetri al reparto difensivo granata. Un profilo utile per la formazione di Baldini, che - nonostante l'arrivo di Tonica - aveva comunque bisogno di un altro elemento, vista l'assenza ormai ripetuta di Pellini, causa convocazione in prima squadra. Il difensore italiano ha quindi firmato con il Torino il suo primo contratto da professionista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA