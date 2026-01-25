Calciomercato Torino, altro rinforzo in difesa per la Primavera: ecco Enrico Manzi

Il calciomercato del Torino si è fermato dopo l'ufficialità di Rafa Obrador, che ha esordito contro il Como in Serie A. Per quanto riguarda i profili più giovani, però, Ludergnani è attivo eccome: ad inizio mercato è approdato in maglia granata Daniel Tonica, difensore centrale classe 2007 del Legnago, Serie D. Poi è arrivato Feder Rivas, classe 2008, esterno, schierato da Baldini in Primavera ma spesso (anzi, prevalentemente) presente agli allenamenti di Baroni con la prima squadra. Allora si è parlato anche di Callum Olusesi, centrocampista inglese, classe 2007, del Tottenham, vicino all'approdo in granata: le parti stanno trattando per concludere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ora ha firmato un altro elemento che potrà tornare utile alla Primavera di Baldini.