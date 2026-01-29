Calciomercato Torino, Asllani è ad un passo dal Besiktas: i dettagli

L'avventura di Kristjan Asllani a Torino è agli sgoccioli. Il centrocampista albanese non ha convinto in questa prima parte di stagione e il ds granata Gianluca Petrachi ha avviato i contatti con l'Inter per interrompere anticipatamente il prestito. Dopo una serie di rifiuti, sembra che il classe 2000 abbia accettato la destinazione turca. Infatti, secondo quando riportato da Gianluca di Marzio, il centrocampista è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Besiktas. Il giocatore ha già accettato la destinazione e approderà in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Besiktas, Inter e Torino stanno risolvendo gli ultimi passaggi formali. In questa prima parte di stagione, Asllani ha raccolto 16 presenze con la casacca granata. Arrivato in estate per guidare il centrocampo del Toro, con il passare delle giornate l’albanese ha perso la maglia da titolare e, negli ultimi due match di campionato contro Roma e Como, non è stato neanche convocato.