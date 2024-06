Calciomercato Torino, attesa per Vanoli: il punto di giornata

Il Torino è già attivo sul mercato, sia da un punto di vista di nuovi innesti che di cessioni. La trattativa più calda rimane quella legata a Paolo Vanoli, il prescelto per la panchina granata. Per il momento si rimane in attesa e non sono ancora arrivate conferme definitive, ma nei prossimi giorni ci potrebbe essere la svolta e di consulenza l'ufficialità.