Calciomercato Torino: Bianay Balcot verso il prestito alla Juve Stabia

Negli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato, il direttore tecnico granata Davide Vagnati è a lavoro per sfoltire la rosa prima dell'inizio della stagione 2025-2026. Nonostante fosse nell'aria da un po' di tempo, nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale che Bianay Balcot lascia Torino per approdare alla Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane terzino sinistro granata si aggregherà al club campano in prestito per la prossima stagione, con il club granata che mantiene così il controllo sul cartellino del giocatore. Dopo aver ben figurato nel settore giovanile granata e preso parte al ritiro con la prima squadra allenata da Marco Baroni, Balcot cerca ora spazio e continuità in Serie B, categoria in cui potrà mettere alla prova le sue qualità e maturare sul campo. Il difensore francese classe 2005, al suo secondo prestito dopo quello alla Triestina in Serie C lo scorso anno, raggiungerà Alessio Cacciamani, anch'egli in prestito al club campano.