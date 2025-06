Calciomercato Torino, bloccati Ismajli e Anjorin dell’Empoli: le ultime

Doppio colpo in entrata per il Torino di Marco Baroni. Come riportato da Sky Sport, il DT granata Davide Vagnati ha bloccato due calciatori dell’Empoli in vista della prossima stagione: Ardian Ismajli per la difesa e Tino Anjorin per il centrocampo. Il difensore kosovaro classe ‘96 arriverà in granata a parametro zero visto che il contratto con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno. Per il centrocampista inglese classe 2001, invece, in giornata è stato trovato l’accordo con il club toscano sulle cifre del trasferimento.