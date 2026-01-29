Calciomercato Torino, con Asllani ai saluti tutto su Prati: i dettagli

Con Asllani ad un passo dal Besiktas, il Torino si fionda su Matteo Prati. Dopo gli acquisti di Obrador dal Benfica e Tchoca dal Corinthians, la dirigenza granata vuole regalare ai tifosi granata un altro colpo in questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi è alla ricerca di un centrocampista, vista l’anticipata partenza dell'albanese. La dirigenza granata è tornata forte su Matteo Prati. Nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, c'è stato un incontro tra Toro e Cagliari che sono vicini a raggiungere un accordo per il trasferimento del centrocampista classe 2003. Ora si lavora sulla formula del trasferimento. Sono previsti nuovi contatti nel pomeriggio per cercare di chiudere l'affare.
