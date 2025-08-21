Calciomercato Torino, da Asllani a Sanabria: il punto di giornata

Giornata chiave, importantissima per il mercato in entrata del Torino, sia per quello in entrata, ma anche in uscita. In entrata si è registrato l'arrivo di Asllani dall'Inter. In uscita invece c'è l'addio di Tony Sanabria, ufficializzato dalla Cremonese. L'attaccante ritrova così Davide Nicola, tecnico con cui il giocatore ha un ottimo rapporto. Resta sempre da valutare la questione legata al terzino sinistro, che molto probabilmente sarà il prossimo nodo da sciogliere del Torino da qui fino alla fine del mercato estivo. Ecco il punto di giornata del mercato granata.