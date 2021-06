Calciomercato Torino, da Berisha a Messias: il punto

Il punto sulle principali trattative del Torino a pochi giorni dall'inizio del Calciomercato

A pochissimi giorni dall'inizio del Calciomercato, il Torino è tra le squadre che hanno qualche progetto sui possibili nuovi arrivi, tra i quali ci sono Berisha tra i pali, e Messias come rinforzo in attacco. Vediamo il punto della situazione granata.

MESSIAS

Da giorni continuano le trattative tra la società granata e quella del Crotone, per un possibile arrivo in granata dell'attaccante brasiliano Messias, che è riuscito a mettersi in mostra nella stagione appena trascorsa. L'ostacolo principale della trattativa sembrava essere la somma richiesta dalla società calabrese che si aggira intorno ai 15 milioni (il Torino è disposto ad offrirne la metà), ma recentemente anche la Fiorentina di Italiano ha espresso il suo interesse verso il trequartista del Crotone, il quale sicuramente non giocherà in serie B.